البترول: رفع كفاءة منظومة الصيانة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية الاستمرار في رفع كفاءة إدارة منظومة الصيانة وتأهيل الأصول، التي تُعد ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة، التي من شأنها رفع الكفاءة التشغيلية لوحدات الإنتاج والاستغلال الأمثل للموارد والأصول، وترشيد الإنفاق مع مراعاة تطبيق كل إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وجودة العمليات لكل المشروعات.

جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول لأعمال الجمعية العامة لشركة مصر للصيانة (صان مصر) لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2020.

وأشاد الملا -في تصريح اليوم الإثنين- بالتطور الذي شهدته أنشطة الشركة خاصة في مجال الصيانة الشاملة في مختلف مجالات البترول والغاز والبتروكيماويات، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى لعدد من قطاعات الدولة المختلفة بما يؤكد على قدرة شركات القطاع على الاستمرار في التطوير، وتحقيق القيمة المضافة وأن تكون ذراعًا تنفيذية ليس فقط لقطاع البترول وإنما لمشروعات الدولة وأيضاً في عدد من الدول خارج مصر، ووجه الوزير بالاستمرار في تطوير مجال التحول الرقمي وتنفيذ برامج التدريب للكوادر البشرية لمواكبة التطورات التي تشهدها هذه الصناعة الحيوية.

من جانبه، أوضح المهندس محمد شيمي رئيس الشركة أنه رغم تداعيات جائحة كورونا، استطاعت الشركة خلال عام 2020 تحقيق معدلات نمو في حجم أوامر الإسناد لتصل إلى 6.6 مليار جنيه بزيادة نسبتها 30% عن العام السابق، وتنمية معدلات التنفيذ مما انعكس على زيادة مؤشرات الأداء والإيرادات والربحية.

كما عرض أهم المشروعات التي تقوم بها الشركة خارج مصر في عدد من الدول تشمل العراق والأردن والإمارات وأنجولا لتقديم كافة خدمات الصيانة الشاملة والمتخصصة والتطوير لعدد من مشروعات الشركات العالمية مثل (إيني وبي بي وإكسون موبيل) كصيانة محطات تسهيلات الإنتاج ومحطات فصل الغاز وصيانة الآبار والتوربينات ومصانع الغاز المسال.

وأشار إلى أهم المشروعات التي نفذتها الشركة خلال العام داخل مصر، وتشمل أنشطة الصيانة الشاملة والمتخصصة والتطوير وتقديم الدعم الفني وصيانة التوربينات والآبار البحرية والمنشآت والورش التخصصية والمعدات الثابتة وتأهيل الأصول بورش الشركة بمدينة بدر والسويس، لعدد من شركات قطاع البترول في أنشطة البتروكيماويات والإنتاج والتكرير والغاز المسال والأسمدة والصيانة، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة الكهربائية للمحطات الفرعية والشبكة لمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي وإنشاء الصوب الزراعية بالتعاون مع شركة إنبي.