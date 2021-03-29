 موسكو: عودة 196 لاجئا سوريا من لبنان إلى بلدهم خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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موسكو: عودة 196 لاجئا سوريا من لبنان إلى بلدهم خلال 24 ساعة

موسكو - أ ش أ:
نشر في: الإثنين 29 مارس 2021 - 12:33 م | آخر تحديث: الإثنين 29 مارس 2021 - 12:33 م
أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، أن 196 لاجئا (منهم 58 امرأة و100 طفل) عادوا إلى الأراضي السورية خلال 24 ساعة الماضية من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ" الحدوديين.

وذكر المركز الروسي، في بيان اليوم الاثنين، أنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين إلى سوريا من الأراضي الأردنية عن طريق معبر "نصيب" في الساعات الأخيرة.

وأضاف البيان أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش العربي السوري قامت خلال 24 ساعة الأخيرة بتطهير 1.9 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينة درعا وبلدة عثمان بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 12 عبوة ناسفة، منها عبوة ناسفة واحدة يدوية الصنع.

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