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شركة ألعاب تخترع كمامة ذكية للحماية من الفيروسات


نشر في: الإثنين 29 مارس 2021 - 12:33 م | آخر تحديث: الإثنين 29 مارس 2021 - 12:33 م

كشف تقرير لموقع "ياهو" أن شركة "رازر" للإلكترونيات والألعاب ستنتج كمامة من فئة "أن 95"، تتضمن تكنولوجيا فائقة، رغم التوسع في عملية التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة مين ليانج تان إنه "من المقرر أن يصبح جهاز التنفس الصناعي للوجه (بروجيكت هازل أن 95) حقيقة واقعة"، بحسب موقع قناة "الحرة" الأمريكية.

ويراهن تان على وجود مستقبل لمعدات السلامة الشخصية، حيث يتوقع أنه "لا يزال هناك عام أو عامين من حصول العديد من البلدان على التطعيم الكامل".

وقال تان، وهو أحد مؤسسي الشركة الأمريكية السنغافورية: "لقد أدركنا أنه حتى مع التطعيمات، فإن الخبراء ينصحون بارتداء كمامة الوجه، لأنه لا يزال هناك هامش من الخطر حتى لو تم تطعيمك، ولذا لا يزال يتعين علينا جميعا توخي الحذر بشكل لا يصدق".

ويتميز تصميم كمامة الوجه الذكية من شركة رازر، بأنه شفاف جزئيا، ومدمج بأضواء "LED" داخلية لجعل فم مرتديه مرئيا في الإضاءة المنخفضة.

وتستخدم الكمامة مرشحات قابلة للاستبدال وجهاز تنفس صناعي قابل لإعادة الشحن، كما تحتوي على معقم بالأشعة فوق البنفسجية.

ويمكن لمن يرتديها ضبط مقدار تدفق الهواء، كما تحتوي خوارزميات لمعالجة الصوت وجعله أكثر وضوحا.

كما تتميز الكمامة أيضا بالتهوية النشطة والتعزيز التلقائي؛ ويشمل أيضا علبة منفصلة يمكن شحنها لاسلكيا، لكن الشركة لم تذكر موعدا للبدء في إنتاج هذه الكمامة الذكية.


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