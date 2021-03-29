اكتمال المرحلة الأولى من توسعات مصفاة شينهاي الصينية منتصف العام

كشفت شركة البتروكيماويات الصينية العملاقة سينوبك عن الانتهاء من المرحلة الأولى من توسعات مصفاة نفط شينهاي التابعة لها بحلول منتصف العام الحالي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المرحلة الأولى من التوسعات تشمل زيادة القدرة التكريرية للمصفاة بمقدار 4 ملايين طن من النفط الخام سنويا، وزيادة الطاقة الإنتاجية للإيثيلين بمقدار 2ر1 مليون طن سنويا.

في الوقت نفسه تعتزم الشركة العملاقة تنفيذ المرحلة الثانية من التوسعات التي من المنتظر أن تزيد الطاقة التكريرية بمقدار 11 مليون طن خام سنويا وإضافة لإنتاج البروبان بطاقة 600 ألف طن سنويا.

ومن المتوقع بدء أعمال البناء في مشروع تكرير النفط التابع للمصفاة في أكتوبر المقبل وتنتهي في نهاية 2024، في حين ستبدأ أعمال البناء في مشروع البتروكيماويات في يونيو 2022 وتنتهي في يونيو 2025.