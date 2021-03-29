حياة كريمة: صرف 50 ألف جنيه لأسرة المتوفي و30 ألفا للمصاب في حادث قطاري سوهاج

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، صرف تعويضات عاجلة لضحايا ومصابي حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج، وذلك بالتعاون مع إحدى شركات المقاولات ومؤسسة سيناء للخير والتنمية الاقتصادية وبالتنسيق مع مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأضافت المؤسسة -في بيان اليوم الاثنين- أنه تم تخصيص تعويض مادي بلغ 50 ألف جنيه لأسرة كل شهيد، و30 ألف جنيه للمصاب متقدمة بخالص عزائها لأسر الضحايا وكامل الدعم للمصابين، متمنين لهم الشفاء العاجل.

ورحبت وزيرة التصامن الاجتماعي نيفين القباج، بمساهمات شركة المقاولات في دعم أسر ضحايا ومصابي حادث قطاري سوهاج.

من جهتها، أكدت آية عمر رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، حرص المؤسسة على تقديم يد العون في هذا الحادث الأليم بالمشاركة بالدعم الميداني الفوري، وكذلك المشاركة بتنظيم عمليات التبرع بالدم بين فرق الرصد الميداني وأهالي محافظة سوهاج وصرف تعويضات لائقة وعاجلة للضحايا وذويهم.