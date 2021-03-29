‏المغرب: 4302897 مليون شخص تلقو التلقيح ضد فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا المستجد في البلاد حتى اليوم الاثنين بلغ 4 ملايين و302 ألف و897 شخصًا.

وذكرت الصحة المغربية، في بيان، أن عدد من تلقوا اللقاح في البلاد خلال الساعات الـ24 الأخيرة بلغ 714 شخصًا، مشيرة إلى أن هناك 3 ملايين و445 ألفًا و603 أشخاص تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس.

يُذكر أن المغرب قد تسلم 8.5 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، منها 7 ملايين جرعة من لقاح "أسترازينكا" المصنع في الهند، و1.5 مليون جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني.

وكانت وزارة الصحة المغربية قد أعلنت يوم 23 فبراير الماضي بدء المرحلة الثانية من التلقيح ضد الفيروس، للفئة العمرية من 60 إلى 64 سنة، في إطار توسيع دائرة التلقيح.