متحدثة السياحة: «القومي للحضارة» أول متحف يستقبل إنتاج مصنع المستنسخات الآثرية

قالت الدكتورة سهى بهجت، المتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة والآثار، إن وجود مصنع للمستنسخات الآثرية كان بمثابة الحلم، موضحة أن المستنسخات مدون عليها ختم اعتماد لمنع غشها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء أمس الأحد، أن مصنع المستنسخات لا يقتصر على التصنيع المحلي فقط وإنما سيكون للتصدير أيصًا، مشيرة إلى أنه مرفق مع كل مستنسخ دليل يحمل معلومات عنه وعن طريقة الصنع.

وأوضحت أن المتحف القومي للحضارة يعد أول متحف سيستقبل منتج من مصنع المستنسخات الآثرية وذلك تزامنًا مع افتتاحه، مضيفة أنه سيتم عرض إنتاج المصنع بالأسواق للجمهور مع زيادة الإنتاج.

وعن الهجوم على مشاركة بعض الفنانات في موكب نقل المومياوات الملكية، ذكرت أن الجدل المثار سينتهي فور مشاهدة الجمهور لموكب نقل المومياوات الملكية، موضحة أنه لابد من الاهتمام أكثر بالحدث نفسه.

وأشارت إلى مشاركة مجموعة كبيرة من الفنانين المحبوبين، ناصحة المواطنين بمشاهدة فعاليات الموكب عبر شاشات التلفزيون التي ستنقل جميع زوايا الموكب واحتفالاته.

وافتتح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، مصنع المستنسخات الأثرية بمدينة العبور، الذي يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، والذي تم إنشائه بالتعاون مع شركة «كنوز مصر للنماذج الأثرية».

وحضر الافتتاح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واللواء هشام شعراوي رئيس مجلس إدارة شركة «كنوز مصر للنماذج الأثرية»، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة المصرية، واللواء عاطف مفتاح المُشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، وأحمد عبيد مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير، وإيمان زيدان مساعد الوزير لتطوير المتاحف والمواقع الأثرية.



