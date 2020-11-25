 الصندوق الروسي للاستثمارات: اتفاق صيني لإنتاج 60 مليون جرعة من سبوتنيك V - بوابة الشروق
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الصندوق الروسي للاستثمارات: اتفاق صيني لإنتاج 60 مليون جرعة من سبوتنيك V

موسكو - أ ش أ
نشر في: الإثنين 29 مارس 2021 - 12:55 م | آخر تحديث: الإثنين 29 مارس 2021 - 12:55 م

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، اليوم الإثنين، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع شركة صينية لإنتاج أكثر من 60 مليون جرعة من اللقاح الروسي المضاد لكورونا المستجد "سبوتنيك V".

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أنه تم إبرام الاتفاق بين الصندوق الروسي و(Shenzhen Yuanxing Gene-tech Co)، إحدى شركات التكنولوجيا الحيوية الرائدة في الصين لإنتاج اللقاح "سبوتنيك v" في شهر مايو المقبل.

ويعد لقاح "سبوتنيك V" أول لقاح تم تطويره على مستوى العالم ضد فيروس "كورونا المستجد"، حيث أظهرت نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية له أن فعاليته تزيد عن 90%.


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