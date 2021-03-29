وزير الخارجية الجزائري يبدأ زيارة عمل لإسبانيا

توجه وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، اليوم، إلى مدريد في زيارة عمل إلى إسبانيا بدعوة من نظيرته أرانتشا قونزاليس لايا.

وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، اليوم، أن هذه الزيارة تأتي في إطار المشاورات التقليدية والمنتظمة بين البلدين اللذين وقعا منذ عام 2002 (معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون)، ويطمحان إلى تعزيز الحوار السياسي والشراكة الاستراتيجية بينهما بشكل أكبر في جميع القضايا وفي جميع الميادين ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ظل الظرف العالمي الراهن الذي يشهد أزمات متعددة الأبعاد.

وأضاف البيان أن برنامج زيارة بوقدوم لإسبانيا يشمل العديد من الأنشطة، حيث سيجري محادثات مع نظيرته الإسبانية كما سيستقبله العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس الذي سينقل إليه رسالة من الرئيس عبدالمجيد تبون.

وأشار البيان إلى أن بوقدوم سيلتقي برئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين السياسيين الإسبان، منهم رئيسة مجلس النواب الإسباني ميريتشيل باتيت لامانا، والنائبة الرابعة لرئيس الحكومة الإسبانية وزيرة الانتقال الطاقوي والتحدي الديمغرافي تيريزا ريبيرا.