التموين: طرح كوبونات السلع الغذائية للمتبرعين بالشركات التابعة للوزارة

المصيلحي: قيمة كوبون السلع تتراوح بين 20 و50 و100 جنيه للكوبون الواحد

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة طرحت كوبونات لشراء السلع الغذائية للعام الثاني على التوالي استعداداً لشهر رمضان، وذلك بالشركات التابعة للوزارة مثل "الشركة المصرية لتجارة الجملة، والشركة العامة لتجارة الجملة، وشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وشركتي الاهرام الاسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، والشركة المصرية للحوم، والشركة المصرية لتسويق الاسماك".

وأكد المصيلحي، في تصريحات صحفية، أن الكوبونات التي تم طرحها هذا العام جاءت بفئات سعرية مختلفة، مشيرأ إلى أنها تبدأ من 20 جنيها ثم 50 جنيها حتى 100 جنيها للكوبون الواحد، موضحا أن الكوبون يعد كوبون مشتريات، يتم شراءها وتوزيعها على المواطنين غير القادرين من جانب المواطنين الذين في استطاعتهم شراء تلك الكوبونات.

وأكد المصيلحي أن الكوبون لا يمكن استبداله بنقود ومصنع بطريقة لا تقبل التحايل، مشيرا إلى أن الكوبون لا يمكن استخدامه إلا مرة واحدة فقط.

من جانبه، أوضح اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن عمليات بيع تلك الكوبونات متاحة لأي مواطن وبأي كميات، مشيرا إلى أن تلك الكوبونات تتوافر بالشركات التابعة لها والأعضاء التجاريين بكل شركة، والمناطق الرئيسية بالشركات بالمحافظات.

من جانبه، أكد أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة ومعاون وزير التموين، أن مستلزمات شهر رمضان متوفرة بـ1350 مجمعا استهلاكيا بتخفيضات تبدأ من 15 إلى 35 %، مشيرا إلى أن السلع الرمضانية المعروضة ذات جودة عالية وتخضع لرقابة تموينية مشددة.

وشدد كمال، أن توجيهات "المصيلحي"، كانت صريحة بضخ كميات كبيرة أيضا من السلع الأساسية كالأرز ، والسكر، والزيت التمويني، واللحوم و الدواجن، لافتا إلى متابعة وزير التموين لضخ السلع بالمجمعات الاستهلاكية ومخازن الجملة أيضاً.