توقعات بتحسن إمدادات الغاز في أستراليا مع قرب تشغيل محطة الغاز المسال

تحسنت توقعات إمدادات الغاز في أستراليا مقارنة بالعام الماضي، وفقاً للمنظمة المشغلة لسوق الطاقة في البلاد.

وتوقعت تحسن الإمدادات حتى عام 2026 على الأقل عبر أنظمة الغاز الشرقية والجنوبية الشرقية في البلاد، بافتراض أن أول محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في أستراليا تبدأ العمل بحلول منتصف عام 2023

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم عن المنظمة قولها إنه في حالة تأجيل عمل المحطة، فقد تكون هناك مخاطر على الإمداد في شتاء أستراليا عام 2023.



وقالت نيكول فالكون، مدير مجموعة التوقعات في مشغل سوق الطاقة الأسترالية في بيان «بدون محطة الغاز في ميناء كيمبلا فإن الانخفاض في الغاز المرن من الحقول الحالية سيعني أننا بحاجة إلى الاعتماد بشكل كبير على المخزون، وبشكل متزايد على البنية التحتية المقيدة لخطوط الأنابيب لتلبية احتياجات مستهلكي الغاز».