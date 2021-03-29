الحوثيون: 5 مليارات دولار خسائر الطيران المدني خلال الحرب

أعلنت جماعة الحوثي، الاثنين، أن قطاع الطيران المدني في اليمن تعرض لخسائر قيمتها خمس مليارات دولار منذ انطلاق عمليات التحالف العربي قبل ست سنوات.



وقالت وزارة النقل بحكومة الحوثيين، في بيان، إن قطاع الطيران المدني والأرصاد تعرض لاستهداف غير مسبوق بالمنطقة، وبلغت خسائره منذ بدء عمليات التحالف، أكثر من 5 مليارات دولار.



وأضاف البيان، أن القطاع البحري هو الآخر تعرض لأبشع استهداف، مشيرا إلى أن أكثر معاناة اليمنيين هي نتيجة لاستهداف موانئ البلاد وتعطيل 80% من أنشطتها.



وذكر أنالقطاع البحري نتيجة الاستهداف المباشر بضرب بنيته التحتية ومعدات الموانئ، بلغت خسائره أكثر من 2 مليار دولار".



وأوضح أن خسائر الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بلغت ما يزيد عن 208 ملايين دولار.



ودخل اليمن قبل أيام عامه السابع جراء الحرب التي اشتعلت أكثر منذ التدخل العربي بقيادة السعودية ضد الحوثييين المدعومين من إيران في 26 مارس من العام 2015.