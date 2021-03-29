مسؤولون أوروبيون يتوجهون لتركيا لإجراء مباحثات مع أردوغان

من المقرر أن تتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، لتركيا لإجراء مباحثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان الخميس المقبل.



وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي يحاول فيه الاتحاد الأوروبي الاستفادة من الهدوء المؤقت في التوترات مع أنقرة لإصلاح العلاقات.



وقال قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، إنهم على استعداد لمناقشة تحديث عضوية تركيا في اتحاد الجمارك التي تعود لـ25 عاما مضت وتمديد معاهدة الهجرة مع أنقرة.



وفي نفس الوقت، حذر المسؤولون الأوربيون من أن العقوبات تعد خيارا في حال استأنفت تركيا التنقيب" غير القانوني" في شرق البحر المتوسط.



وفي المقابل، دعت أنقرة الكتلة الأوروبية لاتخاذ خطوات" بناءة وحقيقية"، ورفضت مجددا الاتهامات بعدم قانونية أنشطة التنقيب.