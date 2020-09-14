رئيس وزراء اليابان يتعهد بتوفير لقاح كورونا لـ126 مليون شخص يونيو القادم

تعهد رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، اليوم الاثنين، بتوفير جرعات كافية لـ126 مليون شخص في البلاد بحلول يونيو القادم، قبيل انطلاق أولمبياد طوكيو في 23 يوليو القادم.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أن إمدادات اللقاحات تتدفق من مصانع فايزر في أوروبا، لكن من المتوقع أن تتسارع وتيرتها خلال الأشهر المقبلة.

من جانبه، قال الوزير الياباني المسئول عن اللقاحات تارو كونو، إن وتيرة التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد ستتسارع في مايو المقبل، لكن أولمبياد طوكيو -المقرر أن تبدأ في يوليو القادم- لم يتم أخذها في الاعتبار في الجدول الزمني.