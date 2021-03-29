عظيمة يكشف عن جهازه الفني المعاون في مصر المقاصة

كشف محمد عبد العظيم «عظيمة» المدير الفني الجديد لفريق الكرة بنادي مصر للمقاصة، عن جهازه المعاون بالفريق خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر توقيع العقود بين المدرب وإدارة النادي فى مؤتمر صحفي غداً.

ويتكون الجهاز المعاون لعظيمة من، بلال محيي الدين مدربا عاما وطارق حجاج مدربا عاما وإسلام عادل مدرب وأحمد البهلول مخطط أحمال، وسيتم إجراء الإعلان عن توليه القيادة الفنية رسمياً، فى مؤتمرا صحفيا عند الثانية عشرة ظهر غد الثلاثاء بفندق سونستا بمدينة نصر.

وأكد الدكتور عصام سراج الدين المتحدث الرسمي للنادي ومستشار التسويق والتعاقدات أن المؤتمر الصحفي سيشهد توقيع العقود و الإعلان عن تفاصيل التعاقد مع الجهاز الفني الجديد، موضحا أن عظيمة سيبدأ مهمته التدريبية رسميا عقب المؤتمر الصحفي حيث يتوجه مباشرة لقيادة مران الفريق على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، استعدادا لمباراة سموحة المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الـ 17 للدوري.