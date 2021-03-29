أسامة ربيع يكشف توجيهات الرئيس للتعامل مع السفينة الجانحة: طلب إحضار المعدات بأي ثمن

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان يتواصل أكثر من مرة في اليوم الواحد لمتابعة أوضاع السفينة البنمية الجانحة، لافتًا إلى أن الهيئة استجابت لتوجيهات الرئيس.

وأضاف ربيع، خلال مداخلة هاتفية لجولة أخبار «الآن»، المذاعة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الاثنين، أن الهيئة وضعت 3 سيناريوهات للتعامل مع السفينة الجانحة أولها القطر والثاني التكريك وآخرها تخفيف الحمولات، موضحًا أنها استبعدت السيناريو الثالث لأنه يحتاج أوناش عالية القدرة وحاويات فارغة.

وكشف توجيهات الرئيس السيسي له بإحضار المعدات والأدوات الخاصة بالسيناريو الثالث بأي ثمن حتى وإن لم تستخدمها الهيئة، مؤكدًا أن كلام الرئيس اتسم بمنتهى الدقة والإيجابية.

ولفت رئيس هيئة قناة السويس إلى أن الوزراء لم يتأخرون في تلبية الاحتياجات الخاصة بالهيئة، موضحًا أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، كانوا يتابعون الأوضاع بشكل يومي.

وذكر أن الهيئة كانت ستلجأ للاستعانة بكل الجهود المطروحة من مختلف الجهات حال الوصول إلى السيناريو الثالث، منوهًا إلى أن ذلك السيناريو كان سيستغرق وقتًا طويلًا، فضلًا عن أن القناة لم تكن لتحتمل الإغلاق لفترة أكبر من ذلك.

وكانت هيئة قناة السويس قد أعلنت نجاحها في بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة «إيفر جيفين» بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر وتعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة ٨٠% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة ١٠٢ متر بدلا من ٤ أمتار.

ووجه الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، رسالة طمأنة للمجتمع الملاحي الدولي باستئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل قريبا وتوجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات لفحصها الفني.