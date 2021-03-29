 الأجهزة الأمنية تنجح في ضبط مروج شائعة نشوب حريق هائل بمحيط مطار القاهرة - بوابة الشروق
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الأجهزة الأمنية تنجح في ضبط مروج شائعة نشوب حريق هائل بمحيط مطار القاهرة

مصطفى عطية
نشر في: الإثنين 29 مارس 2021 - 2:33 ص | آخر تحديث: الإثنين 29 مارس 2021 - 2:47 ص

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من ضبط أحد الأشخاص "مندوب مبيعات– مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية، لقيامه بنشر خبر على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، متضمناً الادعاء بنشوب حريق هائل بمحيط مطار القاهرة الدولى "على خلاف الحقيقة".

وبمواجهة المتهم أقر بمسؤوليته عن تلك الصفحة، ونشر الخبر دون التحقق من صحته، وقامت الجهات المعنية بنفى ما ورد بالخبر جملةً وتفصيلاً، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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