وزير الاتصال الجزائري: 100 موقع إلكتروني مؤمن بالجزائر قبل الصيف المقبل

قال عمار بلحيمر وزير الاتصال (الإعلام) الناطق باسم الحكومة الجزائرية، اليوم الاثنين، إن عدد المواقع الإلكترونية المؤمنة والمحصنة في الجزائر سيصل قبل الصيف المقبل إلى 100 موقع، معتبرا أن عصر الصحافة الورقية قد انتهى.



وأضاف بلحيمر، في تصريحات له اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن "الدولة تعطي أولوية للصحافة الإلكترونية التي هي مستقبل الصحافة".



وأشار إلى أنه تم تسجيل 45 موقعا إلكترونيا حاليا بالجزائر، معتبرا أن هذا الرقم قليل ولا يكفي، داعيا الشباب عبر مختلف الولايات إلى العمل من أجل إنشاء مواقع إلكترونية تغطي كل أنحاء الوطن من خلال صحافة محلية ومتخصصة.



وقال إن "عهد الصحافة الورقية قد انتهى، والآن 70% من الجزائريين يصلون إلى الأخبار باستعمال الوسائل الإلكترونية".



وأضاف أنه في الفترة من 2010-2018 تم تسجيل انخفاض في سحب الجرائد بالمطابع بنسبة 80%، مشيرا إلى أن جائحة كورونا "دفعت بالعديد من الصحف إلى عدم توزيع أعدادها التي تبقى في المطابع".



وأكد ضرورة أن تنظم المهنة نفسها بنفسها عن طريق الضبط الذاتي، مشيرا إلى أن القانون المتعلق بالإشهار (الإعلانات) سيصدر قبل نهاية السنة الجارية ويتضمن ضبط عملية توزيع الإعلانات، موضحا أن الأولوية لمنح الإعلانات ستعطى للصحافة الإلكترونية بكل شفافية وتنافسية.