قناة السويس: نجاح تعويم 80% من سفينة الحاويات الجانحة

10 قاطرات لإجراء مناورات شد السفينة إلى المجرى الملاحى

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الإثنين، بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة "إيفر جيفين" بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر وتعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80%، وابتعاد مؤخر السفينة عن الشاطئ بمسافة ١٠٢ متر بدلا من ٤ أمتار.

وأجرت قاطرات الهيئة، مناورة لشد السفينة إلى مجرى القناة فى الحادية والنصف من صباح الاثنين، بالتزامن مع ارتفاع منسوب المياه إلى مترين كأقصى ارتفاع له؛ بما يسمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل لتصبح بمنتصف المجرى الملاحى.

ووجه ربيع، رسالة طمأنة للمجتمع الملاحى الدولى باستئناف حركة الملاحة مرة أخرى فى القناة بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل، وتوجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات لفحصها الفنى.

وأشاد ربيع، برجال هيئة قناة السويس الذين أدوا دورهم بكفاءة، مقدرا جهودهم خلال الفترة الماضية، وأداء واجبهم الوطنى على أكمل وجه، مع ثقته الكاملة بإنجاز العمل بنسبة ١٠٠ %.

وأوضح ربيع أن مناورات الشد لتعويم سفينة الحاويات نفذت بواسطة 10 قاطرات عملاقة عملت من 4 اتجاهات مختلفة، منها مقدمة السفينة فى اتجاه الشمال بواسطة كلا من القاطرة "بركة 1" والقاطرة "عزت عادل" بقوة شد 160 طنا لكل منهما، ودفع 4 قاطرات لمؤخرة السفينة جنوبا وهم القاطرتين الجديدتين "عبد الحميد يوسف" و"مصطفى محمود" بقوة شد 70 طنا لكل منهما والقاطرتين بورسعيد 1 وبورسعيد 2.

فيما عملت قاطرتين على شد مؤخر السفينة جنوبا وفي مقدمتهم القاطرة الهولندية التى وصلت حديثا APL GUARD بقوة شد 285 طنا، والقاطرة ماراديف، وتتشارك القاطرتين "تحيا مصر 1 "و"تحيا مصر 2" في دفع مقدم السفينة ناحية الشمال، فيما وصلت القاطرة الهولندية APL GUARD مساء الأحد، ضمن فريق عمل شركة سميت الهولندية للمشاركة في جهود تعويم السفينة الجانحة.

على جانب آخر، نظمت هيئة قناة السويس مؤتمر بمقر مركز التدريب البحرى والمحاكاة بالإسماعيلية الاثنين، لعرض دوره فى أعمال الملاحة والقطر والإنقاذ البحرى.

وأكد المهندس صبرى نصر، مدير مركز التدريب البحرى والمحاكاة التابع لهيئة قناة السويس، استخدام أحدث وسائل التدريب للقباطنة ومرشدى السفن والمحاكاة لملاحة السفن المارة بالقناة والتى تحاكى الواقع الملاحى بشكل تام والأجواء الجوية المحيطة بالمرور.

وقال نصر إن الهيئة تكثف دائما من جهودها لتطوير وسائل التدريب واستخدام أحدث وسائل المحاكاة ومنها محاكى القاطرات التى برزت أهمية دورها خلال حادث جنوح سفينة الحاويات البنمية "إيفر جيفين"، ومن مهامها مصاحية السفن خلال العبور وفى حالات الطوارئ والدفع والقطر والدخول والخروج من الموانئ مثل شرق بورسعيد، والذى يحتاج القاطرات فى تفريغ وتحميل الحمولات.

وأضاف نصر بتصميم محاكى القاطرات للتعامل مع العديد من طراز القاطرات منها مساعد وسلام، وتزويدها بأحدث الوسائل والأجهزة وتدريب المهندسين والقباطنة وكوادر العمل على تلك القطارات، ووضع عدة خطط لمناورات ووسائل التحكم واختيار السفينة التى تجرى بها المناورة والمنطقة مع الوضع فى الاعتبار الظروف الجوية.

وأوضح نصر أن التدريب فى المحاكاة يتضمن عرض المدرب لشكل المناورة والتدريب والحلول المقترحة والشرح المبدئى للمناورة وإجرائها فعليا، ثم مناقشة الأخطاء وإعادة المناورة للاستفادة من تلك الأخطاء.

وقال إن العام الماضى 2020 تضمن إضافة محاكى جديد للملاحة لرفع كفاءة المرشدين بتكلفة 756 ألف دولار وهو من أحدث المحاكيات فى العالم بجانب محاكى التلوث والإنسكاب البترولي لتدريب الأطقم الفنية من خطر الانسكاب والتسرب البترولى والتنبؤ بالتسرب البترولى وحركته ومكافحة بقعة التسرب والسيطرة عليها قبل وصولها للأماكن الهامة.

وأشار نصر إلى إجراء تدريب للمرشدين على الملاحة خلال الشبورة المائية والعاصفة الترابية والرياح والملاحة الليلية وتدريب ربابنة شركات الملاحة العالمية آخرها تدريب 700 ربان من شركات عالمية مختلفة، وتابع أن المرشدين الجدد الذين يلتحقون للعمل بقناة السويس يخضع لفترة تدريب لمدة 3 أشهر.

وأكد نصر أن المركز يجرى تحليل الحوادث البحرية لعدم تكرارها مرة أخرى وإضافتها للدورات التدريبية الخاصة بالمرشدين ويشارك المركز فى دراسات تطوير المجرى الملاحى للقناة وتصميم الممرات البحرية والموانئ، وكيفية العمل عقب تدشين مجموعة من الكبارى العائمة لعبور السفن ومحاكاة لفتح وغلق الكوبرى وطرق الملاحة، بجانب العبور الأول للسفن بالقناة.

وحول المشروعات المستقبلية تصل قريبا الكراكة (مهاب مميش) ، وانتهى تجهيز أماكن اسنقبالها ومحاكى للكراكة لتدريب أطقم التكريك على العمل وتدريب مرشدى القباطنة على كيفية استخدام انظمة الخرائط الملاحية الحديثة والمتطورة والمستخدمة فى عبور السفن، فضلا عن تدشين منظومة "وحدة المرشد المحولة" لاستخدام أفضل الطرق التكنولوجية من خلال تابلت خاص بالمرشد مبرمج بجميع السرعات والإتجاه لتساعده على الإبحار الآمن.