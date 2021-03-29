التضامن: الدعم النفسي لمصابي حادث قطاري سوهاج مستمر أثناء فترة العلاج وما بعدها

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة قدمت المساعدة في نقل ضحايا حادث قطاري سوهاج، إضافة إلى تقديمها الدعم النفسي للمصابين وأسرهم نتيجة تأثرهم بصدمات نفسية بسبب هول الموقف.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء أمس الأحد، أن الرئيس وجه بمضاعفة التعويضات لضحايا حادث تصادم القطارين، موضحة أنه سيتم صرف من 20 ألف إلى 40 ألف جنيه للمصاب الذي يمكث أكثر من 72 ساعة بالمستشفى، 100 ألف جنيه لأسرة المتوفى.

وأوضحت أنه سيتم صرف 100 ألف جنيه لمن تسبب له الحادث بعجز كلي، فضلًا عن صرف 75 ألف جنيه لمن يعاني من عجز يتعدى الـ 50%، ومن 40 ألف لـ 75 ألف جنيه سيتم صرفها للإعاقات الخفيفة.

وتابعت: «تنشأ علاقة بين الأسرة المصابة والوزارة لصرف معاش للأيتام وللأفراد الذين يعانون من عجز كلي أو جزئي، إضافة إلى توفير علاج صحي دائم في حالة كان هناك احتياج لذلك»، مؤكدة أن الدعم النفسي لمصابي الحادث مستمر من وقت الحادث وأثناء فترة العلاج وما بعدها.

وأشارت إلى صرف مساعدة فورية تصل إلى 20 ألف جنيه لأسر الضحايا بالتعاون مع شركاء الوزارة من الجمعيات الأهلية، معقبة: «في أسر مردتيش تاخدها لأنها لسه مكلومة من الحادث».

وذكرت أن الوزارة هي التي ستعمل على استخراج شهادات الوفيات وإنهاء جميع الإجراءات لصرف التعويضات تسهيلًا على أسر الضحايا، مضيفة أنه تم نقل السيدة سمرة «سيدة قطار سوهاج» إلى دار مسنين بسوهاج وتقديم كل سبل الرعاية لها.

واصطدم قطاران في مركز طهطا بسوهاج، الجمعة الماضية، ما أدى إلى خروج 3 عربات عن القضبان، وأسفر عن 185 إصابة و19 جثامين كاملة، و3 أكياس أشلاء متفرقة.

