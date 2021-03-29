المكسيك: وفيات كورونا تضاعف إجمالي الحصيلة الرسمية للوفيات بالبلاد منذ تفشي الجائحة

تجاوز عدد الوفيات الزائدة في المكسيك لعام 2020 ومطلع عام 2021 حاجز 417 ألف وفاة، أي أكثر من ضعف العدد الرسمي لحالات الوفيات المرتبطة بجائحة فيروس كورونا، حسبما قالت الحكومة الاتحادية في المكسيك في تقرير، رفع أيضا وبشكل حاد ما وصفه بالوفيات المرتبطة بمرض كوفيد-19.

وباتت المكسيك منذ الخميس الماضي ثالث دولة بسجل وفيات يتجاوز أكثر من 200 ألف وفاة بمرض كوفيد-19، وذلك فقط، بعد الولايات المتحدة والبرازيل

اللتين تضمان عدد سكان أكبر بكثير من المكسيك.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أعداد الوفيات المرتبطة بكوفيد كانت أعلى بكثير في التقرير الذي صدر يوم أمس السبت، ، حيث بلغت 294 ألفا و287 وفاة حتى منتصف فبراير، وبشكل عام، كان نحو 71 بالمئة من الوفيات الزائدة "مرتبطة" بمرض كوفيد-19 استنادا إلى مراجعة شهادات الوفاة.