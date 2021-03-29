بدء تخفيف قيود الإغلاق في بريطانيا مع رفع الحظر على الأنشطة الاجتماعية والرياضة

بدأت بريطانيا، صباح اليوم الإثنين، تخفيف قيود الإغلاق المفروضة لاحتواء تفشي (كوفيد-19)، بشكل طفيف وذلك بعد أكثر من ثلاثة أشهر من فرض الإغلاق الوطني الثالث في المملكة المتحدة.



وذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية -في تقرير على موقعها الإلكتروني اليوم- أنه اعتبارا من اليوم يمكن لستة أشخاص -أو أسرتين- الالتقاء في الهواء الطلق للتواصل الاجتماعي مع الإبقاء على التباعد الاجتماعي.



وسيتم إعادة فتح الأنشطة الرياضية والترفيهية في الهواء الطلق مثل ملاعب كرة القدم والكريكيت وملاعب التنس وكرة السلة وحمامات السباحة الخارجية، كما يمكن أيضا استئناف الرياضة الجماعية المنظمة.



من جانبه، أعاد رئيس الوزراء بوريس جونسون تذكير الناس بضرورة توخي الحذر مع رفع القيود، محذرا من أن الوباء لم ينته بعد.



وقال: "يجب أن نستمر في توخي الحذر مع ارتفاع الحالات في جميع أنحاء أوروبا والمتغيرات الجديدة التي تهدد طرح لقاحنا.. فعلى الرغم من تسهيلات اليوم ، يتعين على الجميع الاستمرار في الالتزام بالقواعد وتذكر أن قواعد اليدين والوجه والمساحة والتقدم للحصول على لقاح عند الاتصال (بالمواطنين)".



وأشارت الصحيفة إلى أن تخفيف القيود يأتي اليوم بعد أن وصل برنامج التطعيم البريطاني الناجح بشكل كبير إلى 30 مليون لقاح يوم الأحد، وسط توقعات بأن تصل لقاحات موديرنا إلى المملكة المتحدة اعتبارا من أبريل المقبل.