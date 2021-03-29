مهاب مميش: الملاحة تسير بصورة طبيعية في قناة السويس خلال أسبوع

قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، إن الملاحة ستسير بصورة طبيعية بقناة السويس في غضون أسبوع، مؤكدًا أنها ستعمل بالمعدلات اليومية المعتادة.

وأضاف مميش، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «العربية»، مساء الاثنين، أن السفينة البنمية الجانحة موجودة في موقعها وتُجرى لها عمليات صيانة وكشف على الخطوط بمعرفة مالك السفينة، موضحًا أنه لا يمكن التصريح لها بالإبحار إلا بمراجعة وضعها وخاصة مع دخولها الشحط.

وتوقع إبحار السفينة البنمية مرة أخرى خلال يومين أو ثلاثة، قائلًا إن الهيئة ستعمل على إخراج مجموعات السفن المحجوزة؛ لتبدأ القناة العمل بحرية ملاحة كبيرة.

وأشار مستشار الرئيس لمشروعات قناة السويس، إلى أن شركات التأمين تتولى دفع أي تكاليف والخسارة المالية للسفن العالقة، لافتًا إلى أن الشركة المالكة للسفينة المتسببة في الحادث، تدفع ثمن الخسائر في الشط وكل الأعمال والخدمات المقدمة أثناء فترة الشحط.

وكانت هيئة قناة السويس قد أعلنت نجاحها في بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة «إيفر جيفين» بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر وتعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة ٨٠% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة ١٠٢ متر بدلا من ٤ أمتار.

ووجه الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، رسالة طمأنة للمجتمع الملاحي الدولي باستئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل قريبا وتوجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات لفحصها الفني.