اتحاد الكرة يهنئ الجماهير ويطالبها بالدعم لتحقيق الآمال

قدم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد التهنئة لجماهير الكرة المصرية بتأهل منتخبها الوطني للأمم الأفريقية بتصدره قمة مجموعته في التصفيات التي اختتمت اليوم بفوز كبير على منتخب جزر القمر بلغ 4 أهداف نظيفة.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن السعادة الحقيقية بهذه النتيجة مرجعها عودة الروح للمنتخب الوطني ونجومه، وهو ما يجعل التهنئة موصولة للجهاز الفني بقيادة حسام البدري وجميع اللاعبين الذين كانوا على قدر المسئولية وقدموا آداء أسعد جماهير الكرة المصرية.

أضاف الاتحاد المصري لكرة القدم أن هذا المستوى من جميع اللاعبين وفي مقدمتهم محمد صلاح الذي عاد إلى التهديف مجددا مع منتخب بلاده يزيد من الآمال المعقودة على هذا الفريق نحو المضي قدما في تصفيات كأس العالم التي تنطلق في يونيو المقبل لتكرار انجاز التأهل إلى نهائيات كأس العالم ومن قبله العمل نحو الفوز بكأس العرب والأمم الأفريقية المقبلتين.

وناشد الاتحاد المصري لكرة القدم جماهير الكرة المصرية أن تستمر كعادتها في دعمها ومساندتها لمنتخب بلادها لتحقيق كل الآمال المرجوة منه.