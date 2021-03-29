فيينا: تمديد الإغلاق في فترة عيد الفصح لاحتواء إصابات كورونا

أعلن ميخائيل لودفيج حاكم العاصمة النمساوية فيينا أن فترة إغلاق العاصمة بمناسبة عيد الفصح سوف تمتد حتى 11 أبريل المقبل.

وقال لودفيج، في تصريحات له اليوم الإثنين، أن الهدف من طول فترة غلق العاصمة هو تكثيف الجهود لاحتواء أزمة كورونا في فيينا، مشيرا إلى أنه ينفذ قرارات الحكومة وتوصيات وزير الصحة ردولف انشوبير والذي يدعو لنشر نفس القيود في الولايات الأخرى.

وذكر أن إغلاق التجارة وقيود الخروج على مدار الساعة ستكون كافية لوقف التطور المقلق في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات.

ولفت لودفيج الى تأكيد وزارة الصحة أنه تم إدخال 76 مريضا مصابا بالفيروس التاجي في حالة حرجة إلى المستشفيات في المنطقة الشرقية في أقل من أسبوع.