وزير الداخلية الليبي يؤكد استعداد الوزارة لتأمين الانتخابات

أكد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية العميد خالد مازن، استعداد الوزارة لتأمين الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري، وامتلاكها القدرة والخبرة لتأمينها.

وذكرت بوابة الوسط الليبية أن ذلك جاء خلال لقائه مع مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيتش، اليوم الاثنين في طرابلس، حيث أعرب مازن عن تقديره للجهود الدولية المبذولة لبناء السلام في ليبيا.. مؤكدا دعمه لتعزيز الشراكة والتعاون مع البرنامج الإنمائي.

واستعرض مازن أوجه التعاون مع البعثة الأممية والوزارة، مؤكدا أن لدى وزارة الداخلية أولويات وخطة واقعية واضحة المعالم، وأن العمل يسير بشكل جيد وأن هناك جهودا خلاقة وقيادية تبذل في سبيل الارتقاء بالأداء الأمني ومعالجة الملفات الشائكة.

وأضافت الوزارة، عبر صفحتها على "فيسبوك"، وفقا للبوابة، أن اللقاء تطرق لجملة من المواضيع أهمها تدريب الكوادر المختصة في مجال نزع الألغام واتفاق وقف إطلاق النار، وفتح الطريق الساحلي، وكذلك توفير المناخ الملائم لإجراء العملية الانتخابية في ديسمبر 2021.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة ملف الهجرة غير الشرعية وتداعياته وأهمية توسيع التعاون لمعالجته، وكذلك أهمية بناء كوادر متخصصة لمتابعة ملف حقوق الإنسان في ليبيا ودور وزارة الداخلية في ضمان صيانة حقوق الإنسان.