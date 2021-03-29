قالت إيمان زيدان، مساعدة وزير السياحة والآثار، إن مصنع المستنسخات الآثرية يضم نحو 150 فنانة وفنان بارعين في صنع المستنسخات الآثرية، معقبة: «بيشتغلوا بدقة بالغة.. وفخر لكل مصري يبقى عندنا منتجات بهذا الإبداع ومتاحة في بيوت الهدايا والمتاحف والمواقع الآثرية».

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، مساء أمس الأحد، أن هناك خطة طموحة لتوفير هذه المستنسخات بالفنادق والبازارات خارج مصر، مشيرة إلى أنه سيلبي طلبات السفارات والجهات المختلفة.

وأوضحت أن التفكير في إقامة مصنع للمستنسخات الآثرية بدأ منذ عام ونصف لتلبية احتياجات السوق المحلي والدولي، مضيفة أن المنتجات ستكون متاحة للشراء من يوم 4 أبريل مع افتتاح المتحف القومي للحضارة.

وذكرت أن المستنسخات الآثرية تعتبر سفير لمصر بعد اقتناء الزائر الأجنبي لها، ذاكرة أنه يتم صنع هذه المستنسخات يدويًا، إضافة إلى أنه يوجد خط آخر مميكن.

وأشارت إلى أنه من أهم الأهداف التي تم إنشاء المصنع بأجلها هو حماية حقوق الملكية الفكرية للآثار المصرية، لافتة إلى قرار وزيرة الصناعة بمنع استيراد المنتجات التي تمثل التراث المصري من دول أجنبية.

وافتتح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، مصنع المستنسخات الأثرية بمدينة العبور، الذي يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، والذي تم إنشائه بالتعاون مع شركة «كنوز مصر للنماذج الأثرية».

وحضر الافتتاح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واللواء هشام شعراوي رئيس مجلس إدارة شركة «كنوز مصر للنماذج الأثرية»، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة المصرية، واللواء عاطف مفتاح المُشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، وأحمد عبيد مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير، وإيمان زيدان مساعد الوزير لتطوير المتاحف والمواقع الأثرية.

