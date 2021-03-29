تسجيل أول إصابات بالطفرة البريطانية لفيروس كورونا في قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، التي تديرها حركة حماس في غزة اليوم الاثنين، تسجيل أول إصابات بالطفرة البريطانية لفيروس كورونا المستجد في القطاع.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي، إنه تم إدخال الفحوصات الخاصة ببعض طفرات فيروس كورونا المستجد وأثبتت الفحوصات إصابة بعض الحالات بالطفرة البريطانية وحالتهم مستقرة.

ولم تحدد الوزارة عدد الإصابات، لكنها أكدت أن "جملة السياسات والإجراءات المتبعة مرتبطة بتطورات الحالة الوبائية ومدى التغير فيها".

وسجل قطاع غزة، الذي يقطنه زهاء مليوني نسمة، أكثر من 63 إلف إصابة بفيروس كورونا بينها 604 حالات وفاة، فيما وصله 81 ألفا و600 جرعة لقاح ضد الفيروس حتى الآن.

يأتي ذلك فيما أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم، أن الوزارة تدرس توصيات قدمت لها تتعلق بإجراءات للحد من الحالة الوبائية في ظل تصاعد عدد الإصابات اليومي.

وذكر البزم، في تصريحات إذاعية، أن الوزارة تأمل ألا يتم التوجه إلى إجراءات جديدة خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن ذلك يتوقف على مدى التزام المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة.

وأعادت الداخلية في غزة قبل يومين فرض إغلاق يومي في محافظات القطاع وسط تحذيرات من تسارع وتيرة معدل الإصابات والوفيات اليومي بفيروس كورونا بعد انخفاضه منذ مطلع العام الجاري.