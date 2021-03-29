ماليزيا: بدء المرحلة الثانیة من برنامج التطعيم ضد كورونا في 19 أبریل

أعلن وزیر العلوم والتكنولوجیا الماليزي خیري جمال الدین، اليوم الإثنين، أن المرحلة الثانیة من برنامج التطعیم باللقاح المضاد لفیروس كورونا المستجد (كوفید-19)، الذي یعطي الأولویة لكبار السن والمعاقین والمرضى، ستبدأ في 19 أبریل المقبل.



وقال جمال الدین، الذي يشغل أیضا الوزیر المنسق لبرنامج التطعیم الوطني، إنه سیتم إخطار المواطنين بموعد تلقي اللقاح عبر تطبيق مخصص للھواتف الذكية، والمكالمات الھاتفیة والرسائل القصیرة، اعتبارا من 5 أبریل.



وأشار إلى أنه تم تسجيل حوالي ملیوني شخص من الفئات المتضمنة في المرحلة الثانیة من البرنامج عبر تطبیق المخصص عبر الهواتف الذكية.