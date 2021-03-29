مصدر أمني: اقتراب الانتهاء من رفع أنقاض عقار جسر السويس المنهار

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كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، عن عدم وجود أي ضحايا أو مفقودين آخرين تحت أنقاض عقار جسر السويس، مشيرا إلى إيقاف عمليات الإنقاذ بعد اقتراب رجال الدفاع المدني بمعاونة عمال المحافظة من رفع الأنقاض بالكامل.

جدير بالذكر أن عدد ضحايا انهيار العقار وصل لـ25 متوف، وعدد المصابين 26.

وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بالتحقيق العاجل في حادث انهيار عقار جسر السويس.

وترجع الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها انهيار عقار سكني مأهول بالسكان، بشارع عمر بن الخطاب، بمنطقة جسر السويس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الدفاع المدني لمحل وقوع الحادث.