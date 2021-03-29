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رئيس هيئة قناة السويس: الرئيس السيسي يتواصل يوميا لمتابعة موقف السفينة الجانحة

تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس
تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس
القاهرة - أ ش أ:
نشر في: الإثنين 29 مارس 2021 - 9:47 ص | آخر تحديث: الإثنين 29 مارس 2021 - 9:47 ص

أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، اليوم الإثنين، أن حركة الملاحة في قناة السويس ستعود فور الانتهاء من تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بشكل كامل، مضيفا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان يتواصل يوميا أكثر من مرة لمتابعة الموقف أولا بأول ووجه بتوفير كل اللازم لحل الأمر.

وقال الفريق ربيع -في تصريح خاص لقناة (إكسترا نيوز) الإخباريةـ إننا سنواصل العمل على مدار 24 ساعة لإنهاء مرور السفن المتوقفة، والتي يقدر عددها بـ356 سفينة، مضيفا أنه خلال مناورات الشد والقطر حرصنا على المحافظة على قوام السفينة الجانحة بحيث لا تتسرب المياه إليها أو يحدث تسريب للوقود منها ونجحنا في ذلك.

وأضاف الفريق ربيع أنه عقب الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل قريبا سيتم توجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات الكبرى لفحصها الفني، وستعود حركة الملاحة على الفور.

وأشاد ربيع بالتعاون المثمر مع الشركة الهولندية في عملية تعويم السفينة، مضيفا أن الشركة الهولندية ثمنت الجهود المصرية والإجراءات المتخذة في التعامل مع السفينة الجانحة.

وبشأن متابعة الرئيس السيسي لأزمة السفينة، قال ربيع إن الرئيس السيسي كان يتواصل معنا يوميا باستمرار لمتابعة العمل أولا بأول، مضيفا أنه كان لدينا 3 سيناريوهات القطر والتكريك وتخفيف أحمال السفينة وكنا نستبعد الحل الأخير لصعوبته، إلا أن الرئيس وجه بتوفير كل اللازم على أي حال وقال لي نصا: "كل السيناريوهات التي وضعتها أدواتك كلها تكون بجوارك".


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