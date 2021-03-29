مدرب الإسماعيلي: زرعنا روحا جديدة والجميع مصر على مصالحة الجماهير

قال حمد إبراهيم المدرب العام الجديد للنادي الإسماعيلي، إن هناك روحًا جديدة تتواجد خلال الفترة الحالية داخل صفوف الفريق الأول، وذلك بعد البداية المتعثرة تمامًا منذ انطلاق الموسم الجاري.

وأكد مدرب الدراويش أن الجانب البدنى للاعبين أصبح فى تحسن كبير، بعد رفع الحمل التدريبى مؤخرًا إقامة المران على فترتين.

وأشار حمد إلى أن أزمة الفريق كانت متمثلة فى الفوارق البدنية بين اللاعبين وهو ما كان يسبب أزمة عند غياب احد العناصر الأساسية، مؤكدًا أن الجهاز يعمل حاليًا على تجهيز الجميع بحيث يكونوا على أتم استعداد وجاهزية حال حصول أى لاعب على فرصة المشاركة.

وأضاف: ”نعمل أيضًا على الجانب النفسى للاعبين ورفع سقف الطموح لديهم وهو ما سينعكس بالإيجاب على النتائج ، فالجميع فى الوقت الراهن لديه إصرار وتحفز على تحقيق نتائج مميزة تسعد الجماهير”.

وتابع: ”اللاعبون فى حالة تركيز ، وبالفعل نجحوا فى تطبيق بعض الخطط والملامح التى نرغب فى تنفيذها خلال الودية الأخيرة إلا أن الأمر يحتاج لمزيد من الوقت وبشكل تدريجي”.

وأنهى نجم الاسماعيلي السابق حديثه: ”لا ننظر للنتائج على الإطلاق فى الوديات، نهدف تجهيز كل اللاعبين بجانب اصلاح الأخطاء فضلاً عن تنفيذ الاستراتيجية التى نسعى لظهورها قبيل استئناف المباريات الرسمية”.