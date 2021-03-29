 الرئيس الأمريكي يعتزم إطلاق حزمة تحفيز اقتصادية جديدة أبريل المقبل - بوابة الشروق
الإثنين 29 مارس 2021 11:27 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟
النتـائـج تصويت

الرئيس الأمريكي يعتزم إطلاق حزمة تحفيز اقتصادية جديدة أبريل المقبل

نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن
نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن
واشنطن - أ ش أ:
نشر في: الإثنين 29 مارس 2021 - 11:06 ص | آخر تحديث: الإثنين 29 مارس 2021 - 11:06 ص
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه يعتزم إطلاق حزمة تحفيز اقتصادية جديدة الشهر المقبل تتركز بشكل أكبر على رعاية الأطفال وبرامج الرعاية الصحية.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، أن الرئيس بايدن يخطط لتقسيم الحزمة الحكومية الجديدة إلى برنامجين، فالإضافة إلى دعم برامج رعاية الأطفال والرعاية الصحية سيكون البرنامج الثاني مخصصًا لمشاريع البنية التحتية وبرامج الطاقة الخضراء.

وتسعى الإدارة الأمريكية لاقتراح زيادات ضريبية على الأسر والشركات ذات الدخل المرتفع للمساعدة في دفع تكاليف هذه البرامج، على الرغم من أنها لم تضع بعد إستراتيجيتها الضريبية.

وكان الديمقراطيون في مجلس الشيوخ قد أقروا حزمة إغاثة على خلفية تداعيات فيروس كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار في وقت سابق من الشهر الجاري.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك