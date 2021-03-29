الرئيس الأمريكي يعتزم إطلاق حزمة تحفيز اقتصادية جديدة أبريل المقبل

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه يعتزم إطلاق حزمة تحفيز اقتصادية جديدة الشهر المقبل تتركز بشكل أكبر على رعاية الأطفال وبرامج الرعاية الصحية.



وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، أن الرئيس بايدن يخطط لتقسيم الحزمة الحكومية الجديدة إلى برنامجين، فالإضافة إلى دعم برامج رعاية الأطفال والرعاية الصحية سيكون البرنامج الثاني مخصصًا لمشاريع البنية التحتية وبرامج الطاقة الخضراء.



وتسعى الإدارة الأمريكية لاقتراح زيادات ضريبية على الأسر والشركات ذات الدخل المرتفع للمساعدة في دفع تكاليف هذه البرامج، على الرغم من أنها لم تضع بعد إستراتيجيتها الضريبية.



وكان الديمقراطيون في مجلس الشيوخ قد أقروا حزمة إغاثة على خلفية تداعيات فيروس كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار في وقت سابق من الشهر الجاري.