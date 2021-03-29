شركة هوجو بوس تتعرض للانتقاد من مشاهير الغناء في الصين بسبب إقليم شينجيانج

تعرضت شركة هوجو بوس الألمانية للأزياء والعطور لانتقادات من مشاهير صينيين بسبب موقفها من حقوق الإنسان في الصين، ما أوقع الشركة في شرك مقاطعة متنامية للشركات الغربية التي لن تستخدم قطن إقليم شينجيانج بسبب مخاوف من أنه يتم إنتاجه بالعمل القسري لأقلية الإيغور المسلمة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد أن الممثل والمغني لي يفينج الذي لديه أكثر من 60 مليون متابع على حسابه الشخصي على منصة ويبو، أنهى كل أشكال التعاون مع هوجو بوس، وفقا لمنشور على حساب وكيله على المنصة.

وعلى ويبو أيضا، قال وكيلا كل من تشو شينجتينج ووانج لينكاي، وكلاهما من مشاهير الغناء في الصين، إنهما سيتوقفان عن العمل مع الشركة الألمانية.

وتأتي الضغوط على هوجو بوس بعدما وجهت الولايات المتحدة الاتهام للصين بشن حملة تديرها الدولة على وسائل التواصل الاجتماعي لمقاطعة الشركات التي ترفض استخدام القطن المنتج من إقليم شينجيانج.