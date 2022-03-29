علماء يتبرعون بأرباح خمور تشيرنوبل للاجئين الأوكرانيين

قررت شركة أسسها أكاديميون بريطانيون لإنتاج خمور الفودكا من المحاصيل التي تتم زراعتها بالقرب من مفاعل تشيرنوبل، بأرباح مشروبين جديدين من خمور شنابس الفاكهة، لصالح للاجئين الفارين من الحرب في أوكرانيا.



ووفقا لوكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا"، أنشأ البروفيسور جيم سميث، من جامعة بورتسموث البريطانية، وزملاؤه الأوكرانيون، مشروعا اجتماعيا في عام 2019 لإثبات إمكانية إنتاج الفودكا بأمان في المنطقة المتضررة من حادث المفاعل النووي الذي وقع في عام 1986.



وبدأت المبادرة كتجربة علمية، ثم تطورت حتى تمكن الفريق الذي يتمركز في أوكرانيا وفي جامعة هامبشاير من بيع الفودكا الخالية من المواد المشعة في المملكة المتحدة.



وتدعم شركة "تشيرنوبل سبيريت" حاليا اللاجئين الأوكرانيين عبر التبرع بأرباح أول دفعتي إنتاج، والمكونتين من 850 زجاجة، من مشروبي شنابس الفاكهة الجديدين المتميزين.



يشار إلى إنتاج المشروبين، عبر تقطير متكرر 5 مرات في أوكرانيا، من حصاد الخريف الماضي لفاكهتي الكمثرى والبرقوق، من المناطق المتضررة من حادث تشيرنوبل والتي أصبحت الآن جزئيا تحت السيطرة الروسية.



وبدأت الشركة مبيعاتها من مشروب "آبل سبيريت" الخريف الماضي وتبرعت بمبلغ 15 ألف جنيه إسترليني – وهي أرباحها بالكامل حتى الآن - للاجئين الأوكرانيين، وتعتزم توجيه ما لا يقل عن 75% من إجمالي الأرباح المستقبلية للمشروع الاجتماعي لدعم تعافي المجتمعات في أوكرانيا.