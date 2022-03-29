تحقيق يكشف تعقب فريق اغتيالات لأحد خصوم بوتين السياسيين قبل مقتله

المرة الأخيرة التي تم فيها تعقب السيد نيمتسوف كانت في 17 فبراير/شباط عام 2015، أي قبل أيام فقط من عملية الاغتيال.

وفقا لوثائق هويته، اسم العميل هو فاليري سوخاريف. كل الأدلة تشير إلى أنه في ذلك الوقت كان يعمل مع وكالة الأمن الروسية الرئيسية المعروفة اختصارا ب "إف إس بي". من بين اختصاصات الوكالة التعامل مع التهديدات السياسية نيابة عن الكرملين، بما في ذلك مراقبة تحركات الناس داخل البلاد.

ويتم تخزين كافة بيانات رحلات الطيران والقطارات ضمن قاعدة بيانات إف إس بي التي تعرف باسم ماجيسترال. ولكن قاعدة البيانات لا تسجل تحركات الأشخاص الذين قد يرغب العملاء الروس في تعقبهم فحسب، ولكن باستطاعتها كذلك كشف تحركات العملاء أنفسهم - أي أشخاص من أمثال سوخاريف.

هذا النوع من المعلومات يتم تسريبه عادة في السوق السوداء، ويجد طريقه في نهاية المطاف إلى أيدي الصحفيين.

"فهي تسمح لأشخاص مثلنا أن نذهب ونقتفي أثر هؤلاء الجواسيس أنفسهم، ضباط إف إس بي هؤلاء".

قامت بيلينغكات بشراء بعض البيانات الأصلية التي استخدمها هذا التحقيق عن طريق وسطاء داخل روسيا. هؤلاء الوسطاء حصلوا على البيانات من مسؤولين فاسدين مطلعين على ماجيسترال. كما استخدمت بي بي سي بيانات أعطيت لها بدون مقابل من قبل مصادر مصرح لها بالاطلاع على نسخ من ماجيسترال.

كانت بيلينغكات قد استخدمت في السابق بيانات من ماجيسترال للتحقيق في محاولات اغتيال في روسيا. كشفت التحقيقات أدلة على وجود فرقة اغتيالات سرية داخل إف إس بي استهدفت معارضين للكرملين. ولطالما نفت الحكومة الروسية صحة تلك المزاعم.

وفي إطار هذا التحقيق، حصلنا على تفاصيل عمليات حجز رحلات طيران وقطارات قام بها سوخاريف، وعندما قارناها بالتحركات المعروفة لبوريس نيمتسوف، ظهر نمط واضح لا لبس فيه.

غالبية رحلات نيمتسوف كانت من موسكو، حيث كان يعيش، إلى ياروسلافل الواقعة على بعد 272 كيلومترا شمال شرق العاصمة، وهي مقر البرلمان الإقليمي الذي كان عضوا فيه.

يبدو أن سوخاريف كان علم مسبق بخطط نيمتسوف لأنه عادة ما كان يصل إلى نفس المدينة قبل دقائق أو ساعات من وصول نيمتسوف.

وتظهر رحلة واحدة على وجه الخصوص كيف كان يتم تتبع نيمتسوف عن كثب. في صيف عام 2014، سافر نيمتسوف إلى سيبيريا. حجز رحلته في الثاني من يوليو/تموز بعد منتصف الليل بقليل. بعد ذلك بعشر دقائق تماما، اشترى سوخاريف تذكرة إلى وجهة السفر ذاتها، وهي نوفوسيبيريسك، ووصل في نفس اليوم الذي وصل في نيمتسوف.

ووفقا لغورزيف، بإمكان عملاء إف إس بي استخدام ماجيسترال لتعقب هدف ما بهذا القدر من الدقة.

يقول غورزيف في تصريحات لبي بي سي: "إذا كنت ضابطا بوكالة إف إس بي، سيكون باستطاعتك الدخول إلى قاعدة البيانات تلك، ورؤية كافة التذاكر التي يشتريها شخص ما - التذاكر التي اشتراها في الماضي وتلك التي يشتريها في نفس اللحظة".

فرقة السم

ليس أمرا غير معتاد أن تقوم وكالات الأمن الروسي بتعقب زعماء المعارضة البارزين.

لكن سوخاريف لم يكن مجرد عميل صغير يقوم بعمل روتيني. فقد ربط موقع بيلينغكات خلال تحقيق سابق بينه وبين ما بدا محاولتي اغتيال استهدفت كلتاهما نقادا بارزين لبوتين.

الهدف الأول كان صديق نيمتسوف وتلميذه فلاديمير كارا-مورزا، وهو سياسي معارض وجه أصابع الاتهام صوب الكرملين خلال الأسابيع التي تلت عملية قتل نيمتسوف.

في مايو/أيار عام 2015، كان سوخاروف عضوا في فريق ذهب إلى مدينة كازان الروسية في نفس الوقت الذي ذهب فيه كارا-مورزا. بعد يومين من عودة كارا-مورزا إلى موسكو، سقط مغشيا عليه ولم يستطع التنفس. دخل في غيبوبة وأصيبت بعض أعضاء جسمه بالفشل، لكنه تعافى فيما بعد.