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أعداد جريدة الشروق
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استقالة الحكومة الموريتانية بعد انتقادات من رئيس البلاد

نواكشوط (د ب ا)
نشر في: الثلاثاء 29 مارس 2022 - 11:01 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 مارس 2022 - 11:01 م
قدم رئيس الوزراء الموريتاني محمد ولد بلال مساء اليوم الثلاثاء استقالة حكومته للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

وجاءت الاستقالة خلال استقبال الرئيس الموريتاني لرئيس وزرائه.

وفي تصريح صحفي شكر رئيس الوزراء المستقيل محمد بلال رئيس الجمهورية على الثقة التي منحه إياها طيلة فترة تولي مهامه.

وتقدم الرئيس الموريتاني بالشكر لأعضاء الحكومة المستقيلة على ما قاموا به من جهود خلال تلك الفترة من أجل خدمة الوطن.

وتأتي استقالة الحكومة بعد تصريحات انتقد فيها الرئيس الموريتاني أداء مرافق الدولة وبعدها عن خدمة المواطن ومعاناة المواطن في الحصول على الخدمات اللازمة.

ودعا الرئيس المسؤولين غير القادرين على القيام بمهامه إلى ترك مواقعهم لغيرهم.

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