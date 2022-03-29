المصرفيون الذين يمكثون في هونج كونج سيحصلون على زيادات كبيرة وترقيات

دفعت القيود الصارمة الرامية إلى احتواء تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) في هونج كونج العاملين في المصارف إلى الرحيل إلى وجهات أخرى، إلا أن أولئك الذي قرروا البقاء، يجري منحهم فرص لا تأتي كثيرا.

وتظهر المقابلات مع شركات التوظيف ورؤساء تنفيذيين وموظفين في صناعة التمويل والأصول الرقمية منافسة شديدة للظفر بخدمات العاملين البارعين في التكنولوجيا المستعدين لتحمل الحياة في مدينة أصبحت معزولة بدرجة كبيرة عن بقية العالم. وبالنسبة لهؤلاء الأشخاص، هناك فرص تشمل ترقيات كبيرة وأيضا زيادات كبيرة في الرواتب.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كريستن هيوستن، المدير الإداري لشركة "اي اس جي اي"للبحث عن مسؤولين تنفيذيين والتي تركز على صناعة التمويل قولها "عندما يكون هناك نقص في المواهب، الناس يستخدمون هذا كفرصة لزيادة أجورهم".

وأضافت "هناك طلب عليهم أكثر من العام الماضي".