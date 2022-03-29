بريطانيا: تعرض أبراموفيتش لمحاولة تسميم مشتبه بها «مقلقة للغاية»

قالت وزارة الخارجية البريطانية مساء الاثنين إن الادعاءات بأن مالك نادي تشيلسي لكرة القدم رومان أبراموفيتش تعرض لمحاولة تسميم مشتبه بها خلال محاولات للمساعدة في محادثات السلام بين كييف وموسكو في أوكرانيا "مقلقة للغاية".

وقالت الوزارة إن المملكة المتحدة "ستواصل المساعدة" من خلال تنفيذ عقوبات صارمة على نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكذلك من خلال تقديم الدعم الدفاعي والإنساني لوضع أوكرانيا "في أقوى موقف تفاوضي ممكن"، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وذكرت تقارير يوم الاثنين أن أبراموفيتش كان من بين مجموعة عانت من أعراض تتفق مع التسمم بعد حضور محادثات السلام في أوكرانيا.

وقالت مصادر لـ (بي إيه ميديا) إن أبراموفيتش تعافى حاليا ويواصل محاولة المساعدة في المفاوضات.