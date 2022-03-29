إشراق للاستثمار الإماراتية تعتزم شراء صندوق استثمار من شعاع كابيتال

تعتزم شركة إشراق للاستثمار الإماراتية شراء صندوق استثمار تديره شركة شعاع كابيتال في صفقة سيتم سداد قيمتها عن طريق الأسهم، مما يؤدي إلى قيام كيان بأصول إجمالية تبلغ مليار دولار.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شركة إشراق القول إنها ستصدر سندات جديدة للمستثمرين في صندوق الاستثمار جولديلوكس إنفستمنت الذي ستشتريه. وستكون قيمة الأسهم التي سيحصل عليها المستثمرون أعلى بنحو 38% من سعر سهم الصندوق في ختام تعاملات أمس الاثنين دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وقال جاسم الصديقي رئيس مجلس إدارة شركة إشراق والرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال إن "إشراق تركز على القطاع العقاري، وصندوق جولديلوكس لديه استثمارات في قطاعات الطاقة والخدمات المالية والتأمين، ولذلك فإن الكيان الجديد سيكون لديه محفظة استثمارات قادرة على التحوط ضد التضخم (المرتفع حاليا)... نحن نرى حاليا تضخما مرتفعا، ونتوقع استمرار ارتفاعه خلال الشهور والسنوات المقبلة".

وأضاف "نحن منفتحون على إمكانية تسجيل أسهم إشراق في أسواق مالية أخرى بدءا ببورصة تداول السعودية".

يذكر أن جولديلوكس يستثمر أمواله في العديد من الشركات العامة والخاصة، وحقق عائدا على الاستثمار بلغ 76% خلال العام الماضي.