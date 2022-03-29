جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ482 مليونا

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 482 مليونا و330 ألفا و673 إصابة.

وأشارت الجامعة -في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء- إلى أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و127 ألفا و431 وفاة.

ولفتت إلى أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 79.9 مليون، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 29.8 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ 977 ألفا و687 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ659 ألفا و227 وفاة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 521 ألفا و70 وفاة