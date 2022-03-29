وزير النقل: تنفيذ مشروعات عملاقة لتطوير ميناء الإسكندرية لجعل مصر مركزا عالميا

زار وزير النقل كامل الوزير، ميناء الإسكندرية البحري، إذ كان في استقباله الربان طارق شاهين رئيس هيئة الميناء واللواء حسين الجزيري رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

وعقد وزير النقل، اجتماعا استمر عدة ساعات مع العاملين بهيئة الميناء، أكد خلاله، أهمية ميناء الإسكندرية والذي يشهد 60% من حركة الصادرات والواردات من وإلى مصر وحيث يتم حاليا تنفيذ مشروعات عملاقة ضمن خطة تنفيذ ميناء الإسكندرية الكبير، وذلك في إطار خطة الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتطوير الموانئ البحرية لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات، مشيرا إلى أنه يتم حاليا إضافة 37 كم أرصفة في الموانئ المصرية بأعماق من 17-18 مترا لاستقبال السفن العملاقة وربط الموانئ البحرية بشبكة من الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية الجاري والمخطط إنشائها لزيادة حركة التداول والبضائع في الموانئ.

وأوضح الوزير، أنه منذ توليه حقيبة النقل تعهد بأن تكون هيئات وزارة النقل في طليعة الهيئات بالدولة بأبناء تلك الهيئات وتسابقهم في العمل لخدمة المواطن المصري وحاليا تشهد كل قطاعات وزارة النقل انطلاقة كبيرة على أرض الواقع شعر بها المواطن من خلال التحسن الكبير في مستوى الخدمة المقدمة والمشروعات العملاقة التي وجهت بتنفيذها القيادة السياسية لتسهيل حركة تنقل المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية وإستمرار تنفيذ تلك المشروعات الضخمة على الرغم من جائحة كورونا والازمات العالمية والالتزام التام بنهو تلك المشروعات في مواعيدها المخططة، مشيرا إلى أن استمرار عمل الموانئ البحرية المصرية على مدار 24 ساعه لخدمة حركة الصادرات والواردات من وإلى مصر ومنها ميناء الإسكندرية الذي يتم من خلاله تصدير الخضراوات والفواكه إلى دول العالم، والذي شهد استقبال دفعات العربات والجرارات الجديدة الموردة من الشركات العالمية الكبرى التي تم التعاقد معها لتوريد تلك الوحدات المتحركة.

وأكد الوزير، على ضرورة العمل الدائم على خلق بيئة عمل مناسبة للعامين بالميناء وخلق كوادر جديدة دائما والتدريب والتأهيل المستمر للعاملين مع الانضباط التام في العمل والالتزام بمواعيد الحضور والانصراف وان الحافز لمن يستحق ووفقا للضوابط المحددة مع العدالة في توزيعها عن طريق لجان مشكلة من عدد من العاملين وكذلك ضرورة تدعيم صندوق العاملين التأميني وصندوق الرعاية الصحية للعاملين بالميناء وأن يتم ذلك وفقًا للاطر القانونية المحددة باعتبار أن العنصر البشري أحد أهم عوامل نجاح المنظومة.

واطلع الوزير خلال زيارته للميناء على معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمينائي الإسكندرية والدخيلة ضمن خطة تنفيذ ميناء الإسكندرية الكبير حيث تابع الوزير معدلات تنفيذ مشروع محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية (TMT) حيث تم الإنتهاء بالكامل من الأعمال الإنشائية الخاصة بالأرصفة و الساحات ويتقدم سير العمل في أعمال المرافق و المبانى و أعمال البنية الفوقية للمحطة كما تابع وزير النقل موقف أعمال التكريك حول الأرصفة و مدى جاهزيتها لاستقبال السفن، وكذلك موقف وصول الأوناش و المعدات للمحطة و خطة التعيينات و التدريب وفقاً لمراحل التشغيل وكذا الخطوات التنفيذية المتخذة لتأسيس شركة المشروع و ما تم من إجراءات لتحول الشركة بالعمل بنظام المناطق الحرة.

وأكد وزير النقل، ضرورة قيام كل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وشركة المجموعة المصرية للمحطات بتنفيذ الأعمال المكلفين بها كل فيما يخصه، سيما و أن هذا المشروع يعتبر أحد أهم المشروعات التى يتم تنفيذها في مجال النقل البحري في مصر، وعلى ضرورة الإلتزام بالتوقيتات المحددة تمهيدا للتشغيل التجريبى للبضائع العامة قبل منتصف العام الجاري.

واستعرض وزير النقل معدلات تنفيذ مشروع إنشاء رصيف ٨٥/٣ والذي يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء الإسكندرية على لمواكبة الطلب الطلب المتزايد بنشاط البضائع العامه والاخشاب وذلك عن طريق زياده المساحه التخزينيه بمساحه تبلغ 35000 م٢ بطول رصيف 433 مترا طولي وبعمق ١٥.٥ متر والذي يسمح بتراكي سفن حتى 70 ألف طن.

كما تم الإطلاع على مشروع البنية التحتية للساحات الجديدة والتي تم الانتهاء منه؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوسعه الظهير الخلفي لميناء الإسكندرية ضمن مشروع تطوير وتوسعة ميناء الإسكندرية وضم الأراضي المتاخمة لأسوار الميناء بمساحة 176 ألف متر مربع ضمن خطة المشروعات المستقبلية والتي لديها عائد اقتصادي مجزي، جارٍ حاليا إنشاء البنية التحتية للساحات الجديدة 504 ملايين جنيه.

وكذلك تم الإطلاع على معدلات تنفيذ كباري هويس المالح وحيث يشمل المشروع ٣ كباري منها 2 كوبري سيارات علوي طرق؛ ليسمح بمرور السيارات في الاتجاهين و١ كوبري سكة حديد متحرك؛ ليسمح بمرور القطارات في الاتجاهين والذي من المقرر الانتهاء منه.

وفيما يتعلق بمشروعات بميناء الدخيلة، اطلع الوزير على معدلات إنشاء رصيف 100 وحيث يتكون المشروع من رصيف بطول 1800 متر بعمق يتراوح من 15 إلى 17 مترا وظهير خلفي 660 ألف متر مربع لاستقبال ٤ سفن بطول 240م، و١ سفينة بطول 400 متر، كما أن المشروع يساهم في إضافة طاقة استيعابية متوقعه للغلال والبضائع العامة من ٦ - ٧ مليون إضافة / السنة وكذلك معدلات تنفيذ محطة الصب الجاف تتكون من رصيف بطول 1150 مترا وعمق 15 مترا وظهير خلفي 300 ألف متر مربع، حيث أن المشروع سيساهم في استقبال ٤ سفن بطول 240م وكذلك إضافة طاقة الاستيعابية تقديرية من 6 إلى 7 ملايين إضافة في السنة.

كما تم الإطلاع على معدلات تنفيذ مشروع محطة الصب الغير نظيف وحيث يبلغ طول الرصيف ٥٤٠ مترا وعمق ١٦ مترا وظهير خلفي ١٨٨ ألف متر مربع بحيث يسمح باستقبال ٢ سفن بطول 240 متر وكذلك إضافة طاقة استيعابية من ٢.٥ إلى ٣ ملايين طن في السنة بالإضافة إلى تداول ٢ مليون إضافة/السنة تخزين.