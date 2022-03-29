قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن قمة النقب المنعقدة، أمس الاثنين، بحضور وزراء خارجية المغرب ومصر والإمارات والبحرين وإسرائيل، قمة تاريخية، مشيرًا إلى التطرق لمجموعة من المسائل ومجالات التعاون مع الشركاء.

وأضاف بلينكن، خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية المغرب، مساء الثلاثاء، أن «القمة تطرقت إلى المسائل والمجالات التي يمكن من خلالها استغلال فرصة تطبيع العلاقات مع إسرائيل؛ لتحسين حياة المواطنين»، مؤكدًا أن الأمر «لم يكن ممكنًا لولا إزالة العقبات التاريخية».

وأوضح أن الولايات المتحدة تعمل مع «أصدقائها» في المنطقة؛ لتحويل القرارات إلى قرارات حسيبة، وزيادة فرص وتوسيع دائرة العلاقة، قائلًا إن «العلاقة الدبلوماسية بين المغرب وأمريكا تمتد لأكثر من 200 عام».

وقال سامح شكري، وزير الخارجية، إن أساس قمة النقب معتمد على تعزيز عملية السلام وترسيخ مفهومه في منطقة الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن مصر كانت رائدة السلام منذ 43 عامًا.

وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القطري، مساء الاثنين، أن مصر شاركت في تلك الفعالية لتعزيز السلام، وطرح وجهة نظرها، والدفع بمواصلة جهود السلام، وفي مقدمتها نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه الشرعية، وإقامة دولته على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وذكر أن قضايا تعزيز السلام واستئناف المفاوضات الإسرائيلية والفلسطينية استغرقت حيزًا كبيرًا في الاجتماع، متابعًا: «تناولنا أهمية العمل خلال المرحلة المقبلة، على استمرار التهدئة وعدم اتخاذ إجراءات أحادية تؤدي على أي توتر أو تصعيد للمواجهات، وضرورة مراعاة الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني الشقيق، وأن تضطلع كل الأطراف بمسؤوليتها في هذا الصدد».

وذكر أن الاجتماع تناول التحديات التي تواجه المنطقة، والمتصلة بقضايا الإرهاب والتطرف والتعامل لتحقيق استقرار المنطقة وأمنها، بعيدًا عن التدخلات من خارج المحيط الإقليمي المباشر والمؤثر على الأمن القومي لدول المنطقة.

ونفى أن تكون مشاركة مصر بالقمة، لإنشاء أي تحالف أو أن تكون موجهة ضد أي طرف، مؤكدًا أن «مصر تسعى لعلاقات تعاون وتفاهم مبنية على أسس الأمم المتحدة، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول».

وتابع: «مصر لديها الاهتمام باستمرار التنسيق مع الأشقاء العرب، من ضمنهم المجموعة التي حضرت الاجتماعات الإمارات والبحرين والمغرب، والهدف من التجمع تعزيز مفهوم السلام والدفع قدمًا نحو استئناف وتأكيد حل الدولتين، باعتباره الحل المتوافق عليه من المجتمع الدولي».