مسؤول: لا رد من المستشار الألماني الأسبق شرودر على إنذار بشأن علاقاته مع روسيا

ذكر مسؤول ألماني أن المستشار الألماني الأسبق جرهارد شرودر لم يرد بعد على إنذار نهائي من قيادة حزبه للاستقالة من مناصبه المتعددة في شركات روسية مملوكة للدولة.

ولطالما كانت صلات شرودر بالكرملين والمناصب العليا في الشركات الروسية مثيرة للجدل في ألمانيا وأدى غزو روسيا لأوكرانيا إلى زيادة الضغط عليه. ويعتقد أنه صديق قديم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وسئل لارس كلينجبيل، أحد الرئيسين المشاركين للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، من قبل موقع "تي أونلاين" الإخباري عما إذا كان المستشار الأسبق قد رد على الرسالة المرسلة إليه.

وقال: "لا، ليس بعد. لقد نأينا بأنفسنا سياسيا بشكل واضح".

وأضاف: "كنا جميعا نود أن يضع جرهارد شرودر نفسه على الجانب الصحيح من التاريخ على أبعد تقدير بحلول بداية الحرب. لقد اختار الجانب الخطأ".

وكان كلينجبيل والرئيسة المشاركة في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ساسكيا إسكين، قد بعثا برسالة إليه مع إنذار نهائي للتخلي عن المنصبين. وقال كلينجبيل في بداية آذار/مارس إنه يتوقع ردا "في الوقت المناسب".