موسكو: هجوم سيبراني أمريكي غربي واسع النطاق على روسيا

اتهمت وزارة الخارجية الروسية، الولايات المتحدة وحلفاءها بشن عملية سيبرانية واسعة النطاق ضد روسيا، محذرة من أن هذا العدوان سيؤدي إلى عواقب وخيمة بالنسبة لمحرضيه ومنفذيه، بحسب ما نشرته وسائل إعلام روسية، صباح الثلاثاء.

وتستمر موسكو في اتهام الولايات المتحدة، بالتخطيط للهجوم على روسيا سواء سيبرانيًا أو بيولوجيًا، حيث أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، أن الأدلة التي جمعتها روسيا حول أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية بأوكرانيا، ستثبت للعالم أن واشنطن وريثة لتقاليد الرايخ الثالث.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها باتروشيف، أمس الاثنين، خلال اجتماع مع المدير العام لجهاز الأمن الخارجي والتوثيق في الجزائر اللواء نور الدين مقري.

وقال باتروشيف: «في الوقت الحالي، نحن بصدد الانتهاء من جمع قاعدة الأدلة المتعلقة بالأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة في أراضي أوكرانيا. ولا يساورني أي شك في أنها هذا العمل سيكتمل، وسيرى العالم المتحضر بأسره أخيرا أن أمريكا أصبحت "جديرة" بخلافة الرايخ الثالث، حيث أجريت تجارب لاإنسانية على البشر».

وفي وقت سابق صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بأن موضوع المختبرات البيولوجية والأنشطة العسكرية البيولوجية للولايات المتحدة، ستثيره موسكو على منصة الأمم المتحدة.

وكان المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، قال إنه تم الكشف عن حقائق جديدة بشأن تورط البنتاغون في تطوير مكونات أسلحة بيولوجية بأوكرانيا.

وأشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية، تواصل دراسة الوثائق الواردة من موظفي المختبرات البيولوجية الأوكرانية، حول الأنشطة البيولوجية العسكرية السرية للولايات المتحدة في أوكرانيا.

وأضاف كوناشينكوف: «اكتشف خبراء من القوات الروسية للحماية من الإشعاع والسلاح الكيميائي والبيولوجي، أثناء دراستهم للوثائق، وجود حقائق جديدة تثبت المشاركة المباشرة لوزارة الدفاع الأمريكية في تطوير مكونات الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا».

وتابع الجنرال، أن وزارته ستقدم في المستقبل القريب وثائق أصلية تثبت أن المشروع البيولوجي «U-Pi-2» الذي تمت صياغته والموافقة عليه في البنتاغون.

وقال كوناشينكوف: «كان الهدف الرئيسي من هذا المشروع إجراء تحليل جزيئي للعدوى الخطيرة المتوطنة في أوكرانيا بشكل خاص. وتضمن هذا العمل أخذ عينات من العامل الممرض في مقابر قديمة للماشية من أجل الحصول على سلالات جديدة من الجمرة الخبيثة».

وشدد على أن تجارب البنتاغون المذكورة لم تقتصر على تطوير العدوى الخطيرة، بل شملت اختبار العديد من الأدوية غير المسجلة على العسكريين الأوكرانيين. وتثبت الوثائق أن البنتاغون اتفق على ذلك مع شركة خاصة لإنتاج الأدوية.