طيران الإمارات: رحلاتنا لروسيا مستمرة

أكد رئيس شركة "طيران الإمارات" تيم كلارك على أن من حق الشعب الروسي مواصلة السفر بغض النظر عن العقوبات المفروضة على اقتصاد البلاد، ودافع عن مواصلة قيام شركته بتقديم خدمات منتظمة لروسيا رغم الغزو الأوكراني.

وقال كلارك، في مقابلة لتلفزيون "بلومبرج" اليوم الثلاثاء، إن طيران الإمارات ستستمر في تسيير رحلاتها لروسيا طالما طالبتها الجهة المالكة لها، وهي حكومة إمارة دبي، بذلك.

وتسيّر الشركة حاليا رحلتين لموسكو ورحلة لسان بطرسبرج كل يوم، ما يعني ربط المدينتين بشبكتها العالمية الواسعة من خلال توقف مؤقت في الإمارات.

وقال كلارك: "العقوبات لا تستهدف الشعب الروسي.. وأعتقد أن الشعب الروسي متضرر بما يجري في أوكرانيا مثله مثل الجميع".

ووصف الحجوزات على هذه الرحلات بأنها "صحية إلى حد ما"، مشيرا إلى أن من بين عملائها مسافرين لأسباب إنسانية، وموظفين من جهات غير ربحية، ودبلوماسيين، وبعض السياح.

ولفت إلى أن الطلب على الشحن مرتفع للغاية.

وأشار كلارك إلى أن طيران الإمارات تتمتع بحرية التحليق فوق روسيا، وأنها تقوم بذلك بالفعل خلال رحلاتها للساحل الغربي للولايات المتحدة.