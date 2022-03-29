دراسة سهير عبدالسلام : الدستور يدعم جوانب القوة في خطة الدولة لمواجهة الزيادة السكانية

ناقشت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أمس، الدراسة التي تقدمت بها عضو المجلس سهير عبدالسلام، إلى المجلس حول مشكلة الزيادة السكانية، بعنوان "النمو السكاني وتنمية الأسرة".

واستعرضت النائبة خلال الدراسة التي جاءت في 54 صفحة، جهود الدولة تاريخيًا طوال 90 عام من 1930 إلى 2020 في مجال السكان.

وقالت النائبة، إنه عام 2015 تم وضع استراتيجية سكانية قوية ولكن كانت الخطة التنفيذية ضعيفة، وكان هناك ضعف في الإطار المؤسسي وعدم التنسيق بين الجهات المعنية، وعدم وجود بيانات حديثة يمكن الاعتماد عليها في تقييم الموقف التنفيذي للاستراتيجية السكانية، وذلك لعدم إعداد وإصدار المسح السكاني الصحي حتى الأن.

لكنها اعتبرت أن نص دستور 2014، لأول مرة في المادة رقم 41 على التزام الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يؤكد جوانب القوة في خطة الدولة لمواجهة الزيادة السكانية.

وثمنت، وجود استراتيجية قومية للسكان 2015 - 2030 تحدد السياسات السكانية متسقة مع رؤية مصر 2030، ووجود 27 مقر وبنية تحتية على مستوى الجمهورية تابعة للمجلس القومي للسكان، ويمكن الاستفادة منها.