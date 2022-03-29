وزير النقل يبحث مع نظيره التونسي دعم التعاون بين الجانبين

التقى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، نظيره التونسي السيد ربيع المجيدي لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة وذلك بحضور قيادات الوزارتين.

وفي بداية الاجتماع، أكد وزير النقل المصري على عمق العلاقات التي تربط بين الجانبين وأن وزاره النقل المصرية تدعم التعاون وتبادل الخبرات في شتى مجالات النقل مع الجانب التونسي بما يحقق مصالح البلدين الشقيقين، وهو ما أكد عليه وزير النقل التونسي الذي أشار إلى رغبة الجانب التونسي في التعاون بين الجانبين في قطاعات النقل ومنها السكك الحديديه والموانئ البحريه والنقل البري والمناطق اللوجيستية.

ثم استعرض الجانبان مقترحات التعاون في مجال النقل البحري المشترك، من حيث تسيير خطوط ملاحية بحرية بين مصر وتونس أو بين مصر والدول الأوروبية مرورا بتونس، وكذلك تشجيع التعاون بين الشركات الملاحية بالبلدين لتقديم خدمات شحن و الخدمات اللوجستيه بين موانئهما وتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين في هذا المجال، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون في مجال السلامة البحرية وتطبيق الاتفاقيات الدوليه والاعتراف بالشهادات المتبادلة والتعاون في مجال التدريب والتعليم البحري وبحث سبل تعزيزه وتطويره من خلال المؤسسات المعنية بالبلدين مثل معهد تدريب الموانئ بالاسكندرية و معهد التدريب البحري بتونس، وكذا التعاون في وضع آلية بين الإدارات البحرية المعنية بالنقل البحري بين البلدين؛ لتنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية بما يخدم المصالح المشتركه للبلدين وتبادل الخبرات فيما يتعلق بتشغيل المحطات المينائية المختصه في الحاويات وبضائع الصب وحركه المسافرين والرحلات البحرية السياحية.

ثم استعرض الجانبان مجالات التعاون المشترك في قطاع النقل البري، حيث أشار وزير النقل المصري إلى الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل للربط مع دول الجوار والدول العربية حيث يوجد ربط بري بين مصر والأردن والعراق من خلال شركة الجسر العربي، ويوجد ربط بين مصر والسودان عن طريقه المنافذ الحدودية مثل أرقين وقسطل والربط البري مع ليبيا عن طريق منفذ السلوم البري الجاري تطويره.

وتباحث الجانبان في التعاون المشترك في قطاع النقل السككي وتم التأكيد على ضروري تفعيل اتفاقية التعاون التي تم توقيعها بين الجانبين عام 2005 وخاصة مع الاهتمام الكبير الذى توليه وزارة النقل التونسية لزيادة شبكة السكك الحديدية ورغبتها في تبادل الخبرات مع مصر في هذا المجال.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن كافة إمكانات وزارة النقل ستخدم التعاون المشترك، لافتا إلى تنفيذ خطة شاملة لتحديث الـ10,000 كيلو متر سكة الحالية، وإضافة 2000 كيلومتر سكة من خلال إنشاء شبكه القطارات الكهربائية السريعة.

وناقش الجانبان، التعاون في مجال المواد الجافة والمناطق اللوجيستية بين الجانبين وضرورة التعاون المشترك وتبادل الخبرات، حيث أكد وزير النقل المصري على ترحيبه بالتعاون في هذا المجال الهام.

وأشار إلى أنه جاري تنفيذ ميناء السادس من أكتوبر الجاف والذي قارب على الانتهاء، لافتا إلى أهمية الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية الكبيرة في المساهمة في زيادة حركة التداول في الموانئ البحرية، وزيادة حركة التجارة والتداول في الموانئ البحرية.

وتم الاتفاق على كثيف اللقاءات بين الجانبين خلال الفترة القادمة لسرعة التعاون في مختلف قطاعات النقل بما يحقق مصالح البلدين الشقيقين.