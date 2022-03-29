تقرير إسرائيلي: حملة اعتقالات في أم الفحم على خلفية اعتداء الخضيرة

أفادت هيئة البث الإسرائيلي اليوم الثلاثاء بأن قوات الشرطة قامت بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك) بحملة اعتقالات في بلدة أم الفحم العربية، على خلفية الاعتداء الذي وقع ببلدة الخضيرة الإسرائيلية الساحلية أمس الأول.

وذكرت أن قوات كبيرة داهمت الليلة الماضية منازل في أم الفحم، التي انطلق منها منفذا الاعتداء، واعتقلت 12 شخصا من المشتبه فيهم.

ومن المرتقب ، بدءا من اليوم، اتخاذ إجراءات احترازية ضد نشطاء في تنظيم داعش، الذي يشتبه في انتماء المهاجمين له.

وكانت الهيئة ذكرت أمس أنه تم اعتقال خمسة أشخاص في أم الفحم، بينهم شقيق أحد منفذيْ الاعتداء.

وتدرس الشرطة، بالتعاون مع جهاز الأمن العام، إصدار أوامر اعتقال إدارية بحق عرب يشتبه فيهم بالتضامن مع تنظيم داعش وتنظيمات إرهابية أخرى كإجراء احترازي.

وأسفر هجوم الخضيرة عن مقتل فردين من الشرطة الإسرائيلية، فضلا عن إصابة أربعة من قوات الأمن أيضا.

وجاء هذا الهجوم بعد أيام من هجوم آخر وقع الأسبوع الماضي، وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص في بئر السبع جنوبي إسرائيل.