مجلس الأمة الكويتي يناقش استجواب رئيس الوزراء

بدأ مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء، مناقشة الاستجواب الموجه إلى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، والمقدم من النواب مهند الساير وخالد العتيبي والدكتور حسن جوهر بعد أن أبدى استعداده للمناقشة.

وبحسب ما نشرته جريدة «القبس» الكويتية، اليوم الثلاثاء، اعتلى النواب المستجوبون يمين منصة الرئاسة، فيما اعتلى رئيس مجلس الوزراء يسار منصة الرئاسة، بعد أن أكد جاهزيته لمناقشة الاستجواب اليوم.

إلى ذلك، أشار الرئيس الغانم إلى أن مدة مناقشة الاستجواب قد تصل إلى 10 ساعات، ورفض المجلس طلباً بتحدث نائبين اثنين مؤيدين للاستجواب، ومثلهما معارضين وأقر حديث نائب واحد فقط.

وفي مستهل الاستجواب، قال النائب مهند الساير لرئيس الوزراء: «في 1 فبراير 2021 عقدنا اجتماعاً مطولاً معك، وطلبنا إقرار 7 قوانين في الجلسة التالية، وتفاجأنا بعدها بكتاب تأجيل اجتماعات المجلس لمدة شهر».

وأضاف: «هل يعقل أن حقوق الناس لا تأتي إلا بالاستجوابات، المساومات كانت تصير تحت الطاولة لكن اليوم على رؤوس الأشهاد، لن نتردد في المحاسبة، واستجوابات الوزراء الأخيرة عدد مؤيدي طرح الثقة كان أكثر من المعارضين».

وعرض الساير مقالة للنائب السابق مشاري العنجري في «القبس» بخصوص التعيين بدرجة وزير، وقال: «التعيينات بدرجة وزير فيها شبهة دستورية، مشيراً إلى أن «70 شخصاً بين وزير ومعين بدرجة وزير يحصلون بعام واحد على 5 ملايين رواتب فقط».

بدوره، قال النائب خالد العتيبي، موجهاً حديثه إلى رئيس الوزراء: «أوضاع الكويت أصبحت في الهاوية بسبب سياستك، وسوء الإدارة أشد فتكاً بالدولة، والنتيجة فساد المؤسسات».

وتوجه بسؤال للشيخ صباح الخالد، قائلاً: «لماذا تأخرت 3 أشهر في تشكيل الحكومة» وما هي معاييرك لاختيار الوزراء؟، وصلنا إلى المساومة على حقوق الناس لإنقاذ وزير، أي نهج وأي فساد وصلنا له؟».

وذكر العتيبي أن هناك «19 سؤالاً برلمانياً تم توجيهها إلى رئيس الوزراء، 17 منها قال إنها غير دستورية و2 لم يصل الرد عليهما».

إلى ذلك، توجه النائب حسن جوهر بحديثه لرئيس الوزراء، قائلاً: «الاحتياطي العام انخفض في عهدك من 55 مليار دينار إلى صفر»، متسائلاً: «لماذا ردت الحكومة قانون المرئي والمسموع على الرغم من موافقتها عليه بالجلسة؟».

وأردف: «حالة الاستياء الشعبي من الحكومة ومفاصل الدولة.. ليس لها مثيل في تاريخ الكويت».

وأضاف: «احتراماً لصاحب السمو والشعب الكويتي شاركنا في الحوار الوطني، وقدمنا مرئياتنا وطلبنا نشر مضابط هذه الاجتماعات».

وتابع جوهر: «تحدثت كرئيس للوزراء عن تعديل #التركيبة_السكانية بعد 14 سنة من توليك وزارة الشؤون، فهل ننتظر 14 سنة أخرى لتعديلها؟».

وأكمل: «منذ 2003 لم يتحسن تصنيف الكويت في مؤشر مدركات الفساد فهل هذا مقبول؟، وترتيبنا 85 بمؤشرات سوق العمل في 2006 والآن 90، وفي جودة التعليم ترتيبنا 106، ننفق ملياري دينار على التعليم وهذا المبلغ تنفقه فنلندا وهي الأولى في التصنيف العالمي».

وقال جوهر للشيخ صباح الخالد: «أنت الشاهد الملك في قضية صندوق الجيش.. عليك توضيح الأمور للشعب الكويتي، مضيفاً «هناك من تقول على الأمير الراحل بزعم وجود أوامر شفوية بصرف الأموال العامة من قبل المتهمين للمصلحة العليا بلا سند قانوني».

ورد رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد على الاستجواب: «أؤكد تمسكي بالنظام الديمقراطي ولا أخشى ولا أنزعج من الاستجوابات، ما زلت متمسكاً باللاءات الثلاث ما دام الاستجواب ضمن الضوابط الدستورية واللائحية وحكم المحكمة الدستورية».